В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую стену

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:26:43+03:00

Все работы в Арсенале и Башне Олафа обещают завершить в ноябре

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Очередная необыкновенная находка в Выборгском замке: внутри Арсенала нашли старинную стену.

– В процессе реставрации одного из корпусов Арсенала была демонтирована стена советского периода, – сообщил в сети председатель Комитета по культуре Ленобласти, бывший директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой. – А за ней оказалась средневековая кладка...

Каков точный возраст стены, пока неизвестно. Фото: Владимир Цой

Каков точный возраст стены и, собственно, что с ней делать дальше, – ответить на эти два вопроса исследователям только предстоит.

Два корпуса Арсенала, входящих в комплекс построек нижней части замка, ушли на реставрацию в прошлом сентябре.

Два корпуса Арсенала ушли на реставрацию в прошлом сентябре. Фото: Владимир Цой

– В двух зданиях-арсеналах, которые были пристроены к оборонительной стене замка, ведутся работы по укреплению фундамента и восстановлению кирпично-валунной кладки, – сообщали в Минкульте в октябре. – В планах – замена кровли, реставрация окон и дверей.

После восстановления зданий – вычинки кладки, укрепления фундамента – в них планируют разместить новую сувенирную лавку, новую трансформаторную подстанцию и новую котельную.

Специалистам предстоит изучить находку. Фото: Владимир Цой

Параллельно с работами в Арсенале в Башне Олафа проектируют лифт для подъема на смотровую площадку и устанавливают новую лестницу по ее периметру. Все работы обещают закончить уже в ноябре этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU