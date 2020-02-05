В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую стену
Очередная необыкновенная находка в Выборгском замке: внутри Арсенала нашли старинную стену.
– В процессе реставрации одного из корпусов Арсенала была демонтирована стена советского периода, – сообщил в сети председатель Комитета по культуре Ленобласти, бывший директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой. – А за ней оказалась средневековая кладка...
Каков точный возраст стены, пока неизвестно. Фото: Владимир Цой
Каков точный возраст стены и, собственно, что с ней делать дальше, – ответить на эти два вопроса исследователям только предстоит.
Два корпуса Арсенала, входящих в комплекс построек нижней части замка, ушли на реставрацию в прошлом сентябре.
Два корпуса Арсенала ушли на реставрацию в прошлом сентябре. Фото: Владимир Цой
– В двух зданиях-арсеналах, которые были пристроены к оборонительной стене замка, ведутся работы по укреплению фундамента и восстановлению кирпично-валунной кладки, – сообщали в Минкульте в октябре. – В планах – замена кровли, реставрация окон и дверей.
После восстановления зданий – вычинки кладки, укрепления фундамента – в них планируют разместить новую сувенирную лавку, новую трансформаторную подстанцию и новую котельную.
Специалистам предстоит изучить находку. Фото: Владимир Цой
Параллельно с работами в Арсенале в Башне Олафа проектируют лифт для подъема на смотровую площадку и устанавливают новую лестницу по ее периметру. Все работы обещают закончить уже в ноябре этого года.
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