Депутаты Петербурга обратились к Голиковой за бесплатными лекарствами для больных гепатитом

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:15:39+03:00

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В Петербурге может увеличиться перечень льготных лекарств для пациентов с гепатитом С. Депутаты Северной столицы направили обращение к заместителю Председателя Правительства России Татьяне Голиковой. Речь в нем идет именно о безинтерфероновых средствах. Их предлагают включить в Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, который утверждается решением федерального правительства. А значит, появиться они могут для льготников не только в Петербурге, но и по всей стране.

- Я считаю, что это очень разумная инициатива. Все, что касается лекарств, - это оценка власти и здравоохранения. В обеспечении лекарств не должно быть сбоев, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Дело в том, что интерфероновые препараты подходят не всем пациентам. Например, противопоказания есть у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, разбалансированным сахарным диабетом или перенесенной онкологией.

- Мы ожидаем федерального софинансирования. У города нет возможности закупить эти лекарства, они очень дорогие. Но и бросить людей без лечения мы тоже не можем, - рассказал глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

Сегодня в Петербурге на учете состоит около 8 тысяч человек с хроническим вирусным гепатитом С. На безинтерфероновые лекарства в городе большая очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU