Огромная яма образовалась на проезжей части Подъездного переулка из-за прорыва теплотрассы

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:56:28+03:00

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К вечеру 5 февраля в центре Петербурга образовалась огромная яма на дороге из-за прорыва теплосети. Не повезло участку Подъездного переулка от улицы Марата до набережной Обводного канала. Чудом ни одна из машин не угодила в пропасть. Сейчас там частично перекрыли движение силами сотрудников ГИБДД и спасателей МЧС. Опасное место огорожено. На месте работают аварийные службы.

Опасный участок уже перекрыт. Фото: vk.com/spb_today

- Проезд на Подъездном переулке осуществляется по двум полосам из четырех. В данный момент производится ликвидация вытекания воды на поверхность. Оперативные бригады предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности. Окончание ремонтных работ намечено на 5 часов вечера 6 февраля, - сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По комментариям завсегдатаев переулка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», улицу постоянно ремонтируют из-за различных прорывов. Последнее ЧП там произошло в ноябре 2019 года, когда сильно вздыбился асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU