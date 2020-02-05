Огромная яма образовалась на проезжей части Подъездного переулка из-за прорыва теплотрассы
К вечеру 5 февраля в центре Петербурга образовалась огромная яма на дороге из-за прорыва теплосети. Не повезло участку Подъездного переулка от улицы Марата до набережной Обводного канала. Чудом ни одна из машин не угодила в пропасть. Сейчас там частично перекрыли движение силами сотрудников ГИБДД и спасателей МЧС. Опасное место огорожено. На месте работают аварийные службы.
Опасный участок уже перекрыт. Фото: vk.com/spb_today
- Проезд на Подъездном переулке осуществляется по двум полосам из четырех. В данный момент производится ликвидация вытекания воды на поверхность. Оперативные бригады предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности. Окончание ремонтных работ намечено на 5 часов вечера 6 февраля, - сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
По комментариям завсегдатаев переулка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», улицу постоянно ремонтируют из-за различных прорывов. Последнее ЧП там произошло в ноябре 2019 года, когда сильно вздыбился асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU