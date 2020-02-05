На дамбе Петербурга разбились в хлам несколько грузовиков

5 Февр. 2020 2020-02-05T22:55:13+03:00

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Вечером 5 февраля на КАД у дамбы произошло пугающее ДТП нескольких грузовиков. Видеозапись последствий аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По сообщениям очевидцев, у одной машины даже оторвало двигатель. Также автолюбители, проезжавшие по дамбе, отметили, что два из трех авто – военные.

- Виноваты все, наверное... Там три полосы движения, в крайней правой стояли два ГАЗона, закреплялись на жесткую сцепку. В этот момент в них без торможения влетел другой ГАЗон NEXT, водитель которого после был в сознании, но ему зажало ноги. Перед столкновением солдаты увидели, что на них двигается авто и кинулись врассыпную, один травмировал ногу. Все живы, это главное! - рассказывает свидетель ДТП.

Многие подумали, что виной всему метель, однако снег на момент ДТП еще не выпал. Фото: vk.com/spb_today

Добавим, что снег на момент аварии на дорогу еще не выпал. Вечером 5 февраля метель и шквалистый ветер, о котором петербуржцев предупреждали в МЧС, значительно ухудшили дорожную обстановку в городе. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте», близкий к источникам в ГИБДД. Водителей призывают быть осторожными и не превышать скорость на дорогах, которые сейчас заполнил снег с гололедом.

ИСТОЧНИК KP.RU