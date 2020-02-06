2020-02-06T00:03:18+03:00
Происшествия

Двух нелегальных таксистов-мигрантов задержали за день инспекторы ГИБДД Петербурга

Рейды ГИБДД против незаконных такси в Петербурге дают первые результаты [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге начали ловить нелегальных таксистов. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге начали ловить нелегальных таксистов. Фото: vk.com/dorinspb
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В Петербурге вовсю идут рейды по выявлению нелегальных такси. Напомним, они проходят с 3 по 7 февраля. Причиной послужила неутешительная статистика, согласно которой в городе с начала 2020 года произошло 74 ДТП с участием легковых такси.

Оба задержанных не просто нелегальные таксисты, но еще и незаконно находятся на территории России. Фото: vk.com/dorinspb

Оба задержанных не просто нелегальные таксисты, но еще и незаконно находятся на территории России. Фото: vk.com/dorinspb

5 февраля в Петроградском районе задержали таксиста-нелегала. В его «послужном» списке значились 8 штрафов. К ним добавились еще статьи за незаконную деятельность и отсутствие документов для иностранного гражданина. Кроме этого, он управлял машиной, будучи лишенным прав в 2019 году за вождение в пьяном виде. Его доставили в отдел полиции.

Другого нелегала поймали на Невском проспекте. Он разъезжал на «Яндекс.Такси».

- 29-летний водитель предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Инспекторы доставили его в отдел полиции, для оформления по статье за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда или проживания в РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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