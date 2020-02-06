2020-02-06T00:45:42+03:00
Происшествия

Метель, гололед и шквальный ветер принесли в Петербург множество ДТП

Петербуржцы массово сообщают в соцсетях о небольших авариях из-за непогоды [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В ночь с 5 на 6 февраля в Петербурге начались ДТП из-за непогоды. Фото: vk.com/spb_todayВ ночь с 5 на 6 февраля в Петербурге начались ДТП из-за непогоды. Фото: vk.com/spb_today
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Непогода с метелью, гололедом и шквальным ветром принесла в Петербург множество аварий. О них начали массово сообщать горожане ночью с 5 на 6 февраля через группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Очевидцы жалуются на отказавшие тормоза, летнюю резину и водителей, которые не соблюдают дистанцию.

- На перекрестке проспектов Непокоренных и Гражданского уже третье ДТП за последние час-полтора. Пхах, люди, метель на улице, держите дистанцию, не гоняйте! – пишет житель дома поблизости места происшествия.

Перекресток проспектов Непокоренных и Гражданского. Фото: vk.com/spb_today

Перекресток проспектов Непокоренных и Гражданского. Фото: vk.com/spb_today

- На пересечении проспекта Славы и улицы Пражской «Форд» въехал в «Фольксваген» в аварии в 21:53. Водитель объяснял все отказавшими тормозами, - рассказывает водитель с видеорегистратором.

Пересечение проспекта Славы и улицы Пражской. Фото: vk.com/spb_today

Пересечение проспекта Славы и улицы Пражской. Фото: vk.com/spb_today

- На Заневском, 37 дрифтер в машине влетел в забор. «Молодец», гонщик! – подметил еще один очевидец.

На Заневском проспекте иномарка влетела в забор. Фото: vk.com/spb_today

На Заневском проспекте иномарка влетела в забор. Фото: vk.com/spb_today

Машины даже сталкиваются на ровном месте, как, например, в Кудрово на Австрийской улице, где легковушки не поделили на пустом месте свободную проезжую часть.

Аварии случались даже на ровном месте. Фото: vk.com/spb_today

Аварии случались даже на ровном месте. Фото: vk.com/spb_today

В ГИБДД водителей призывают быть осторожными и не превышать скорость на дорогах, которые сейчас заполнили снег с гололедом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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