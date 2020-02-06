2020-02-06T02:03:26+03:00
Общество

15 тысяч пачек сигарет изъяли с одного из рынков Петербурга

На табачные изделия никто не подумал нанести акцизные марки [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге прошел рейд таможенников и Роспотребнадзора на одном из рынков. Фото: пресс-служба СЗТУВ Петербурге прошел рейд таможенников и Роспотребнадзора на одном из рынков. Фото: пресс-служба СЗТУ
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Северо-Западное таможенное управление вместе с Роспотребнадзором заглянули на один из рынков Петербурга в рамках традиционного рейда. «Улов» оказался более чем весомый – 15 тысяч нелегальных пачек сигарет тут же изъяли. Все они иностранного происхождения из стран Евразийского экономического союза. Проблема в том, что в Петербурге их продавали незаконно.

Пачки сигарет продавались без обязательных акцизных знаков сразу на двух торговых точках. Фото: пресс-служба СЗТУ

Пачки сигарет продавались без обязательных акцизных знаков сразу на двух торговых точках. Фото: пресс-служба СЗТУ

- По результатам рейда в двух торговых точках обнаружены табачные изделия без маркировки акцизными знаками Российской Федерации. Такой товар запрещен к ввозу и обороту на внутреннем рынке страны. В общей сложности на территории рынка изъято 15 769 нелегальных пачек сигарет, - пояснили в пресс-службе таможни.

Напомним, что таможенникам часто помогают милые служебные собаки. Ранее лабрадор по кличке Грей унюхал спрятанные в машине злоумышленника пачки сигарет. Мужчина не декларировал товар и хотел провезти его тайком через границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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