2020-02-06T16:16:24+03:00
Общество

Студентка СПбГУПТД попала в национальную сборную Worldskills

Отбор в расширенный состав по компетенции «Графический дизайн» был объявлен 27 октября 2019 года
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Фото предоставлено СПбГУПТД.Фото предоставлено СПбГУПТД.
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Союз «Молодые профессионалы» выбрал кандидатов на чемпионат мира Worldskills Shanghai 2021 по компетенции «Графический дизайн». Приказ о расширенном составе Национальной сборной, которая будет представлять Россию на международных чемпионатах по профессиональному мастерству, опубликован на официальном портале Национальной сборной Ворлдскиллс Россия.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Отбор в расширенный состав по компетенции «Графический дизайн» был объявлен еще 27 октября 2019 года. По итогу дистанционного отбора и очного этапа в состав Национальной сборной вошла студентка Института графического дизайна Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) Ольга Ланцетова.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Стоит отметить, что сам университет промышленных технологий и дизайна с 19 ноября 2019 года в рамках Нацпроекта «Демография» реализует программу проекта Ворлдскиллс Россия «Навыки мудрых» по бесплатному профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста по компетенции «Графический дизайн», которая в свою очередь является самой востребованной у абитуриентов вуза. Среди достижений Института графического дизайна СПбГУПТД фигурирует создание Тигра - одного из талисманов ЧМ по футболу 2018, дизайн эмблемы Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

- За десять лет набор студентов на направление подготовки «Графический дизайн» увеличился в четыре раза. Еще в 2009 году обучалось 250 студентов, а в 2020 году численность приближается к 1000, - уточняет директор института графического дизайна СПбГУПТД Алина Сухарева. - Это обусловлено прежде всего разнообразием векторов творчества профессии, а в нашем случае - уникальностью преподавания. На ровне с теоретической подготовкой и авторскими программами, студенты учувствуют в реальных проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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