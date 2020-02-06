В Петербурге наградили героев-курсантов, которые спасли провалившуюся под лед семью с собакой

6 Февр. 2020 2020-02-06T21:04:22+03:00

В Петербурге в торжественной обстановке наградили курсантов, спасших из воды семью с собакой. Фото: vk.com/vosvod

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Курсанты-герои, которые спасли провалившуюся под лед семью с собакой, получили свои почетные награды. Троих ребят поприветствовали на торжественной церемонии «Всероссийского общества спасания на водах» (ВОСВОД). Напомним, мальчики вытащили женщину из воды с помощью палки, а мужчину с животным вызволили благодаря связанным собачьим поводкам.

- Курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина получили грамоты за смелость и решительность, проявленные при спасении человека на водах, а также почетные знаки ВОСВОД за спасение утопающих, - пишут «Невские новости».

Смелых ребят наградил начальник аварийно-спасательной службы Александр Зуев. Он отметил, что мальчики проявили смекалку, организовав настоящую спасательную операцию с использованием подручных средств.

К слову, спасенной семье с собакой медицинская помощь не потребовалась. Врачи «скорой» разве что отправили мужчину домой растираться спиртом.

ИСТОЧНИК KP.RU