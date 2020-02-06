Долгожданные «Лыжные стрелы» отправятся с двух вокзалов Петербурга 9 февраля

6 Февр. 2020 2020-02-06T22:39:41+03:00

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Свершилось – в воскресенье 9 февраля первые «Лыжные стрелы» наконец-то поедут из Петербурга до станций Шапки и Орехово. Напомним, ранее бесплатные электрички для любителей активного спорта отменяли целых пять раз. Бесснежный январь замучил городских лыжников, но в феврале погода сжалилась и вернула в регион зиму.

- Дорогие друзья, первая «Лыжная стрела» в этом сезоне состоится в воскресенье 9 февраля! Мы рады сообщить вам это! Надеемся, что будет снег. Если что, поменяем лыжи на пешие маршруты, экскурсии и чай. Билеты уже распределены по администрациям районов, - рассказали в официальной группе «Лыжных стрел-2020» во «Вконтакте».

По плану, лыжню вот-вот начнут прокладывать – в Орехово это сделают в пятницу, а в Шапках в субботу. Появилось и точное расписание двух «Лыжных стрел».

- На станцию Орехово поезд отправится с Финляндского вокзала в 9:15 и прибудет на станцию Орехово в 10:42. Обратный поезд отправится со станции Орехово в 15:15, сделает остановку на станции Девяткино с 16:10 до 16:13 и прибудет на Финляндский вокзал в 16:33. На станцию Шапки поезд отправится с Московского вокзала в 10:11, сделает остановку на станции Колпино с 10:32 до 10:33 и прибудет на станцию Шапки в 11:32. Обратный поезд отправится со станции Шапки в 15:29, сделает остановки на станциях Колпино с 16:28 до 16:29, Обухово с 16:39 до 16:40 и прибудет на Московский вокзал в 16:54, - передает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

ИСТОЧНИК KP.RU