2020-02-07T01:51:35+03:00
Происшествия

1,5 года колонии дали водителю маршрутки, сбившему насмерть пенсионерку в Петербурге

Уроженец Узбекистана признал свою вину и раскаялся
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге осудили злостного нарушителя за рулем маршрутки, который насмерть сбил пешехода. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге осудили злостного нарушителя за рулем маршрутки, который насмерть сбил пешехода. Фото: vk.com/dorinspb
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Кировский районный суд Петербурга отправил за решетку водителя маршрутки, который насмерть сбил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». Напомним, трагедия произошла около 5 часов утра 1 октября 2019 года на улице Маршала Говорова. Суд установил, что автобус двигался со скоростью 70 км/ч и не уступил дорогу пешеходам.

- Подсудимый, гражданин Узбекистана, вину признал и раскаялся. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела было установлено, что мужчина многократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - передает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В итоге злостного нарушителя посадили в колонию-поселение, куда отправляют за преступления, совершенные по неосторожности. Там он просидит 1 год и 6 месяцев. Вдобавок его на 2 года лишили права водить любой транспорт. Пока что приговор в силу не вступил из-за наличия срока для его обжалования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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1,5 года колонии дали водителю маршрутки, сбившему насмерть пенсионерку в Петербурге
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