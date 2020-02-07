Мороз и солнце ждут жителей Петербурга в пятницу

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:18:57+03:00

Однако уже в субботу, 8 февраля, в Северной столице снова потеплеет

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Настоящая зима ненадолго заглянула в Петербург. В пятницу, 7 февраля, жителей города ожидает прекрасная погода, та самая, о которой писал классик – Александр Пушкин – мороз и солнце. Те, кто могут позволить себе сделать в последний рабочий день недели выходной, скорее отправляйтесь кататься на санках и лыжах, ведь уже в субботу настоящая зима покинет Северную столицу.

- В пятницу, 7 февраля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Регион будет находиться на периферии гребня антициклона. Ночью все еще было довольно холодно: в Петербурге около минус 7-9 градусов, в области минус 7-12, а на востоке и вовсе до минус 15. В дневные часы минус 3-5, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Однако уже в субботу, 8 февраля, погода переменится. По территории региона начнет перемещаться теплый атмосферный фронт. Ночью температура еще будет держаться ниже нуля, а днем будет колебаться от нуля градусов до минус 2.

В воскресенье же, 9 февраля, в пору доставать непромокаемую обувь, так как снег начнет таять при температуре от нуля до плюс 2 градусов. К сожалению, при такой погоде солнца особо ждать не стоит. Ожидается, что будет облачно, а местами небольшие осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU