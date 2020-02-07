2020-02-07T13:49:22+03:00
Происшествия

Водолазы в поисках утонувшей школьницы в Лахтинском разливе обследовали 25 гектар

Тело девочки ищут 34 сотрудника МЧС, следственный комитет начал проверку
Лилия КОЗЛОВА
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34 сотрудника МЧС изут тело утонувшей школьницы, провалившейся под лед в Лахтинском разливе34 сотрудника МЧС изут тело утонувшей школьницы, провалившейся под лед в Лахтинском разливеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Уже второй день сотрудники МЧС Петербурга ищут девочку, которая вечером в четверг, 6 февраля, провалилась под лед на Лахтинском разливе в Приморском районе города. После инцидента спасатели вели поиски до 6 утра 7 февраля. В 11 часов они возобновили работы, в том числе, с помощью беспилотников, которые обследуют территорию.

- На 13:00 часов 7 февраля было проведено 8 водолазных спусков, 24 погружения, освоена береговая линия и акватория на общей площади 25 гектар, - сообщили в МЧС Петербурга.

На данный момент на озере работают пять единиц техники, одно плавательное средство и 34 спасателей.

Также следственный комитет начал доследственную проверку несчастного случая. Напомним, что около пяти часов вечера два 7-классника, мальчик и девочка, гуляли по тонкому льду на озере и провалились. Крики о помощи услышали прохожие и вызвали МЧС. Парня удалось спасти. Он находится в детской городской больнице № 2 с обморожением. Также спасатели извлекли из воды два рюкзака – мальчика и его 14-летней подруги. Тело девочки до сих пор не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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