Россотрудничество: СПбГУПТД в Армении

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:22:23+03:00

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Делегация Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна завершила первый этап работы в составе отборочной комиссии Российского центра науки и культуры Россотрудничества. Первой страной, где начались отборочные мероприятия для получения иностранными абитуриентами квоты Правительства РФ на бесплатное обучение в России, стала гостеприимная Армения.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

В состав делегации университета вошли директор Института дизайна костюма СПбГУПТД, заведующий кафедрой живописи и рисунка, начальник управления региональных связей, начальник отдела регионального взаимодействия и директор социально-экономической школы.

Стартом мероприятий в Ереване стал мастер-класс по живописи для школьников. Впервые СПбГУПТД представил Международную творческую олимпиаду «CreativeRussia» для будущих бакалавров и магистров творческих направлений подготовки. Первый день олимпиады участники выполняли работу по академическому рисунку, во второй день – по живописи.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Директор Института дизайна костюма СПбГУПТД Петр Гамаюнов провел лекцию на тему «Живопись в архитектуре» для коллег из Национального университета архитектуры и строительства Армении.

Завершил работу вуза в Армении мастер-класс по живописи для студентов Ереванского государственного Художественного колледжа им. Ф Термезяна.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Стоит отметить, что продвижение российского образования за рубежом – важнейшая государственная задача. Концепция продвижения нацелена на формирование системы эффективных мер по продвижению российского высшего образования за рубежом, а также на создание механизмов по информационно-координационному сопровождению деятельности вузов по развитию международных связей.

ИСТОЧНИК KP.RU