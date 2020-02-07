2020-02-07T19:42:45+03:00
Происшествия

Утонувшую школьницу в Лахтинском разливе вторые сутки ищут с помощью водолазов, дронов и судна на воздушной подушке

Спасатели обследовали 600 «квадратов» озера, но пока так и не нашли 14-летнюю девочку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продолжаются поиски утонувшей 14-летней школьницы в Лахтинском разливе. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге продолжаются поиски утонувшей 14-летней школьницы в Лахтинском разливе. Фото: vk.com/dorinspb
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На Лахтинском разливе ни на минуту не останавливается поиск утонувшей школьницы. Труп 14-летней девочки ищут уже вторые сутки. Напомним, она гуляла с одноклассником по тонкому льду озера, как вдруг оба провалились в ледяную воду. Мальчика удалось спасти, а вот его подругу так и не нашли.

Спасатели обследовали вдоль и поперек уже 600 квадратных метров разлива, но результата все еще нет. Известно, что 7 феврали водолазы ныряли в озеро 8 раз.

- Дополнительно изучили прилегающую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов и в составе пеших групп. Ледовую акваторию разлива обследовали при помощи судна на воздушной подушке. В настоящее время водолазные спуски и поисковые работы продолжаются, - держат в курсе в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что спасенный мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии с серьезным переохлаждением и множеством ссадин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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