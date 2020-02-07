2020-02-07T20:24:16+03:00
Происшествия

Чиновницу Калининского района отправили под домашний арест по делу о получении взятки в 7,5 млн рублей

А директора строительной компании, которого подозревают в передаче денег, посадили в СИЗО
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге чиновницу заключили под домашний арест по делу о получении особо крупной взятки. Фото: объединенная пресс-служба судов ПетербургаВ Петербурге чиновницу заключили под домашний арест по делу о получении особо крупной взятки. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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В Петербурге огласили меру пресечения для чиновницы Калининского района и директора строительной компании, которых подозревают во взятке. По версии следствия, Татьяна Светушкова получила 7,5 миллионов рублей от гендиректора ООО «Мега Строй Сервис» Александра Фильчагина.

Солидная сумма предназначалась для «крышевания» и того, чтобы строительная компания могла заключать госконтракты на работы по ремонту с кем угодно и без помех от местной администрации. На обоих участников сделки завели уголовные дела.

- Фильчагин признает вину частично, если верить следствию и полностью, если верить адвокату. Однако от дачи показаний он отказывается. Светушкова вину признала полностью, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге гендиректора отправили в СИЗО до 4 апреля 2020 года, а горе-чиновницу посадили под домашний арест на такой же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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