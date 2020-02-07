Погода на 8 февраля в Петербурге: МЧС предупреждают о тумане и гололеде

7 Февр. 2020 2020-02-07T23:50:56+03:00

В Северную столицу приходит потепление, но ночью заморозки все еще сохранятся

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Спасатели МЧС предупредили жителей Петербурга о небольших капризах погоды в субботу 8 февраля – тумане и гололеде. Их стоит ожидать утром, причем в слабом виде. Однако водителей призывают быть крайне осторожными на протяжении всего дня, поскольку дороги окутает гололедица.

- Погода будет ночью облачная и со снегом, а днем с прояснениями, гололедом и туманом. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов по Цельсию, а утром и днем около нуля. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться, - ссылаются в МЧС на прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что в морозный день 7 февраля над Ленобластью в небе появилось солнечное гало, заворожив местных жителей эффектом нимба вокруг Солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU