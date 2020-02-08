Двое детей провалились под лед в Ленинградской области

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:32:08+03:00

Очевидцы в соцсетях рассказали, что малыши катались на лыжах по карьеру

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По рассказам свидетелей в Ленинградской области произошла еще одна трагедия на тонком льду. В субботу, 8 февраля, в соцсетях появилось сообщение о том, что утром на так называемом «Пятом карьере» в километре от поселка Шапки под лед провалились двое детей. Малыши катались на лыжах в сопровождении отца.

- Один из них, трех лет, погиб. Предположительно, это девочка. Второго, постарше, увезли на скорой, - сообщили очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что отец сам бросился на помощь детям и вытаскивал их из ледяной воды. Свидетели рассказываются, что лед на карьере мокрый, но это не смущает, например, рыбаков. Известно, что ранее на этом карьере добывался песок.

МЧС Ленинградской области на данный момент ничего о данной трагедии не сообщает.

Напомним, что вечером 6 февраля двое 7-классников провалились под лед на Лахтинском разливе в Приморском районе Петербурга. Мальчика успели спасти. Тело девочки нашли вечером 7 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU