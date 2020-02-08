Двое лыжников провалились под лед а карьере вслед за девочкой в Тосненском районе

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:18:01+03:00

За два часа до ЧП в том же месте погибла трехлетняя малышка, которая гуляля с папой

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Пользователи сети сообщают о том, что на карьере в поселке Шапки в Тосненском районе Ленинградской области провалились под лед двое лыжников. По рассказам очевидцев, в субботу, 8 февраля, мужчина и женщина бегали по тонкому льду и в один момент оба оказались в ледяной воде.

- Спасатели занимаются двумя лыжниками, утонувшими на карьере в Тосненском районе. Карьер расположен в километре от поселка Шапки. Предположительно, спасатели искали мужчину и женщину, - рассказали очевидцы.

Примечательно, что буквально за два часа до этого инцидента, на этом же карьере двое детей оказались подо льдом. Они также катались с отцом на лыжах и провалились. Мужчина успел вытащить мальчика, а трехлетняя девочка погибла. Очевидец сообщает, что лед, по ощущениям, примерно три сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU