Главу МО Петербурга исключат из партии за подпольное казино в его квартире

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:30:42+03:00

Главу муниципального образования в Петербурге исключат из партии за казино в его квартире / Фото: Единая Россия

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Главу муниципального образования "Введенски" Олега Калядина, в чьей квартире на Кронверском проспекте Петербурга нашли подпольное казино, исключат из партии. В ночь на субботу, 8 февраля, оперативники вскрыли жилье и нашли в помещении огромное количество карт, фишек, столы для покера, а также игровые автоматы. Известно, что Калядин также являлся советником председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

- Чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее – далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии, - заявил Макаров.

Он отметил, что что несмотря ни на какие прошлые заслуги решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно.

- Партийный билет "Единой России" – это свидетельство кристальной честности и порядочности. Об этом знает каждый вступающий в партию. Неуважение к закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жёсткую и молниеносную реакцию партии, - добавил председатель парламента.

На данный момент причастность Калядина к созданию игорного дома проверяется.

ИСТОЧНИК KP.RU