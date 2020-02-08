Главу МО Петербурга исключат из партии за подпольное казино в его квартире
Главу муниципального образования "Введенски" Олега Калядина, в чьей квартире на Кронверском проспекте Петербурга нашли подпольное казино, исключат из партии. В ночь на субботу, 8 февраля, оперативники вскрыли жилье и нашли в помещении огромное количество карт, фишек, столы для покера, а также игровые автоматы. Известно, что Калядин также являлся советником председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.
- Чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее – далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии, - заявил Макаров.
Он отметил, что что несмотря ни на какие прошлые заслуги решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно.
- Партийный билет "Единой России" – это свидетельство кристальной честности и порядочности. Об этом знает каждый вступающий в партию. Неуважение к закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жёсткую и молниеносную реакцию партии, - добавил председатель парламента.
На данный момент причастность Калядина к созданию игорного дома проверяется.
ИСТОЧНИК KP.RU