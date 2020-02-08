Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой

8 Февр. 2020 2020-02-08T19:50:51+03:00

Друзья девушки пишут в соцсетях, что, предположительно, она упала в Неву

Изменить размер текста: A A

Поиски 22-летней Кристины Кукушкиной в Петербурге закончились трагически. Девушку нашли спустя неделю с момента ее пропажи, но уже мертвой. Сообщение об этом появилось на странице поисковой группы «Лиза Алерт». Тело девушки нашли в пятницу, 7 февраля.

- Как жаль, что Кристина погибла, Примите мои соболезнования, родным и близким сил пережить это горе, очень тяжело терять родных и близких людей. Держитесь, - выражают свое сочувствие петербуржцы, следившие за поисками девушки.

Известно, что Кристина пропала в ночь со вторника на среду, 28 на 29 января. Она веселилась с коллегами в лофте, расположенном в доме 12 на Биржевой линии. В 5 утра она ушла и собиралась встретиться с подругой, однако встреча так и не состоялась.

Родители обратились в полицию, к поискам подключилась группа «Лиза Алерт». К сожалению, спустя неделю девушку нашли мертвым. По рассказам друзей Кристины в группе, созданной для ее поиска, она упала в Неву и захлебнулась.

ИСТОЧНИК KP.RU