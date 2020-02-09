2020-02-09T09:29:54+03:00
Общество

«Вечеринка юристов» Legal Street уйдет с улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге

Гости мероприятия переберутся на площадку побольше - в самом центре Северной столицы
Сергей ВОЛЧКОВ
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Вечеринка юристов на улице Рубинштейна всегда становилась причиной конфликтов между организаторами ПМЮФ и местными жителями.Вечеринка юристов на улице Рубинштейна всегда становилась причиной конфликтов между организаторами ПМЮФ и местными жителями.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Афтерпати» Петербургского международного юридического форума – большая вечеринка Legal Street – давно уже стала без пяти минут настоящим кошмаром для жителей «питейной» улицы Рубинштейна. На протяжении нескольких лет люди жаловались на шум, огромные скопления народа, а также на то, что во время праздника их попросту не пускают в дома, если в паспорте указана другая прописка. Но, похоже, их мытарства благополучно завершились – организаторы грядущего форума (он пройдет в Северной столице с 19 по 23 мая) решили перенесли вечеринку в другое место.

- Территорией вечеринки станет стрелка Заячьего острова, - указали они на официальном сайте мероприятия. – А сама встреча получит название Legal Island.

Правда, в качестве официальной причины переноса организаторы указывают не конфликт с жителями улицы Рубинштейна, а возросшее число делегатов, которым потребовалась площадка побольше. Видимо, в этом году для юристов, министров и прочих высоких гостей готовят нечто совсем уж невероятное – в программе, помимо прочего, указаны «аттракционы под открытым небом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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