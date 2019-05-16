«Здесь нарушается закон»: Жители Рубинштейна устроили протест из-за вечеринки Юридического форума

На пять дней Петербург стал центром притяжения адвокатов, правоведов и судей со всего мира. Сотни служителей Фемиды прибыли в Северную столицу, где 14 мая стартовал Международный юридический форум. В программе саммита - дискуссии, круглые столы, деловые встречи и...вечеринка на улице Рубинштейна, из-за которой юристы попали в центр скандала.

ОТ ГАНГСТЕРА ДО РОК-ИДОЛА

Неформальную встреча под названием«Legal Street» организаторы запланировали на вечер 16 мая. Для юристов основательно подготовили площадку. Работы начались за сутки до начала торжества. Улицу перекрыли, в начале и конце выставили машины ДПС. Бары и рестораны начали активно монтировать летние веранды. Подключились и коммунальщики, которые пригнали в центр города машины с водой, чтобы высокие гости передвигались по чистому асфальту.

Рубинштейна намыли до блеска.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Длина этой улицы всего 755 метров, при этом на ней расположено почти 70 баров, кафе, ресторанов, рюмочных, пабов, клубов, закусочных и бургерных, - анонсировали вечеринку организаторы. - За один вечер участники Форума смогут побывать в логове гангстеров и на акустическом выступлении рок-идола, на элегантном приеме и на концерте громогласной поп-группы. Коктейли и джаз, танцы и диджей-сеты, дегустации, мини-спектакли, лотереи, рейв и перетекание из бара в бар - вот что такое Legal Street.

Однако такое разнообразие не особо обрадовало жителей окрестных домов. Они давно воют с рестораторами. Петербуржцы недовольны из-за громкого шума, криков, мусора, запахов, которые витают в воздухе и врываются в квартиры. Активисты рассказывают, что некоторые заведения на питейной магистрали работают незаконно.

Работа кипела весь день.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Есть бар, который пользуется недействительным (сфальсифицированным) решением общего собрания собственников, - возмущаются они. – При этом заведение находится на жилом этаже жилого дома. Слева и справа от него расположены квартиры. Рядом находится общеобразовательная школа.

«СПАСТИСЬ ОТ ШУМА НЕВОЗМОЖНО»

Негодование возросло, когда Рубинштейна начали готовить к вечеринке юристов. Жители пожаловались, что не могли уснуть из-за строителей, которые копошились у окна. Готовили для участников «красную дорожку».

- Строительство шло с часу до четырех утра, - рассказала Галина Тимофеевна. - Ничего, что ночь. С вечера и до утра будут бродить юристы с бокалами шнапса, греметь динамики, дрожать стены и стекла окон. Жители улицы Рубинштейна в очередной раз должны прочувствовать «закон о тишине».

На улице даже появилось мини-поле.Фото: Олег ЗОЛОТО

И это лишь одна из проблем, с которой столкнулись обитатели барной улицы. Как рассказал «Комсомольской правде» Александр Хитрук, в прошлом году во время форума на улице творилось «сумасшествие».

- Мою 90-летнюю бабушку подбрасывало на кровати из-за громких звуков. Скорая не могла доехать до места, куда ее вызывали. Спастись от шума было невозможно. На улице воняло перегаром. Масса нетрезвых людей, перекрикивающих музыку.

Жильцы жалуются на громкую музыку и толпы людей под окнами.Фото: Артем КИЛЬКИН

«КАКАЯ-ТО ЗЛАЯ ИРОНИЯ»

В этот раз жители подготовились к встрече с правоведами. Они решили воспользоваться возможностью и попросить у адвокатов помощи в борьбе с ресторанами. Вдоль домов борцы растянули плакаты с лозунгами.

Жильцы надеются на помощь. Фото: Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург/Олег Иванов.

«Проверки 23 заведений – 137 нарушений санитарного законодательства», «Проверки 23 заведений – 264 нарушения законодательства о противопожарной безопасности», «Помогите закрыть угрюмочную», - обратились они к гостям.

Петербуржцы просят юристов помочь им.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы надеемся, что юристы обратят внимания на все нарушения и помогут жителям решить многочисленные проблемы, вызванные незаконными действиями увеселительных заведений на улице, - объяснил "КП" Александр Хитрук. - Ведь это какая-то злая ирония, что на улице, где продают алкоголь без лицензии, плюют на решения судов, захватывают чужие территории, угрожают физической расправой и царит беззаконие, будут отдыхать люди, призванные законы защищать. Мы надеемся на их поддержку.