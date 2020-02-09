Спасатели нашли тело 22-летней девушки, пропавшей после корпоратива в Санкт-Петербурге

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:07:39+03:00

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22-летняя Кристина Кукушкина исчезла еще в ночь с 28 на 29 января. По словам друзей и родственников, девушку в последний раз видели в лофте на Биржевой линии – она веселилась там с коллегами на корпоративе. Около пяти утра Кристина покинула мероприятие, чтобы встретиться с подругой и бесследно пропала. Вчера, 8 февраля, стало известно, что девушка погибла – утонула в Неве. Сегодня спасатели наконец нашли ее тело.

- Тело в Неве обнаружили в районе Набережной лейтенанта Шмидта, дом 2, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе территориального управления МЧС. - Сотрудники доставили его на берег, передали полиции.

Что именно случилось с молодой петербурженкой в ту роковую ночь, когда она одна отправилась в город, была ли ее смерть криминальной или же стала страшным стечением обстоятельств – теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU