2020-02-10T10:58:39+03:00
Общество

Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург, потому что слишком длинно

Владимир Петров уверен, что нынешнее название уже стало атавизмом
Петр КИБЕР
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Депутат Владимир Петров предложил поменять длинное "Санкт-Петербург" на "Петербург".Депутат Владимир Петров предложил поменять длинное "Санкт-Петербург" на "Петербург".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Не утихает мысль народных избранников, думающих о народном благе. Так, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург. Нынешнее название, по мнению парламентария, слишком длинное и не отвечает духу времени.

- В повседневной жизни люди давно уже не говорят Санкт-Петербург. Говорят Петербург или еще короче - Питер. В этом смысле нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом, - написал в своем «Фейсбуке» депутат.

При этом, по словам Петрова, многие горожане уверены, что город назван не в честь апостола Петра, а в честь императора Петра Первого. Также Санкт-Петербургом именуются некоторые мелкие города в разных странах, в частности в США, что снижает уникальность Северной Столицы.

Свое предложение Петров намерен вынести на общероссийское голосование.

Впрочем, пользователи соцсетей идею на одобрили. Как пишет «Мойка 78», люди предложили депутату «начать с себя» и сначала переименовать Ленинградскую область в ЛО. А другие и вовсе усомнились в его адекватности.

Депутат ил Ленобласти предложил новую оригинальную идею. Фото: facebook.com/Vladimir.S.Petrov

Депутат ил Ленобласти предложил новую оригинальную идею. Фото: facebook.com/Vladimir.S.Petrov

ИСТОЧНИК KP.RU

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