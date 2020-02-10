Студенты СПбГУПТД стали победителями Всероссийского фестиваля «Art and Science»

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:17:40+03:00

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В фестивале, который состоялся на площадке Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова, участвовали более 500 студентов из разных регионов страны. Они представили свои творческие работы на одну из 12 номинаций: «Проблемы экологии», «Доступная среда», «Интерактивный дизайн», «Воспоминания о будущем», «Использование вторичных материалов в дизайне», «Ивент-пространство» и другие. Организаторами фестиваля выступили Академия Строганова, Росмолодежь, Ресурсный молодежный центр.

- Работа над проектом велась достаточно долго, было много сложностей, - комментирует студентка Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД Ирина Сидякина. - Основную поддержку в создании проекта Ирине оказал доцент кафедры дизайна пространственной среды СПбГУПТД, генеральный директор ОАО «Архитектурные системы» Андрей Викторович Зуев, на счету которого более 40 спроектированных и реконструированных обьектов, в том числе проект французской общеобразовательной школы при французском консульстве, Приход Святой Екатерины Александрийской римско-католической церкви и проект вестибюля завода «Симметрон».

- Несомненно, навыки, приобретенные мной в университете, способствовали победе на конкурсе, - призналась обладательница диплома первой степени фестиваля «Art and Science», студентка Института графического дизайна СПбГУПТД Дарья Анисимова, представившая на конкурс фотобуклет под названием «Тени Петербурга». - Самый главный навык, который помог мне при работе – это видеть необычное в обычном.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Для Екатерины Анненковой, студентки Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД, победа на фестивале «Art and Science» в номинации «Проблемы экологии» стала дебютом.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

- Желание сделать мир чище и безопаснее инициировало создание экологического дома, эта концепция развивается в течение последнего десятилетия и вбирает в себя все новейшие достижения в области экологии и высоких технологий. В виду важности темы, я взяла за основу идею создания «устойчивого дома» и его разработку, - призналась она.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Девушки приглашены на основной этап фестиваля, который будет проходить в Москве до 15 ноября 2020 года. Участникам основного этапа фестиваля будет предложена инновационная образовательная программа ведущих экспертов в области искусства, дизайна, науки и технологий известных художников, народных мастеров. Программа пройдет в формате интерактивных лекций, открытых дискуссий, форсайт-сессий, образовательных тренингов и креативных мастер-классов.

ИСТОЧНИК KP.RU