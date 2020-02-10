2020-02-10T15:40:30+03:00
Общество

С бывшего кандидата в губернаторы Петербурга требуют больше 4 миллионов рублей

В суд пошли рекламщики, с которыми Владимир Бортко не рассчитался за предвыборную агитацию
Петр КИБЕР
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За долги по агитации с Владимира Бортко требуют больше 4 миллионов рублей.За долги по агитации с Владимира Бортко требуют больше 4 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Больше четырех миллионов рублей может лишиться кинорежиссер Владимир Бортко, бывший кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга на прошлых выборах. На такую круглую сумму к нему подали иск представители рекламного бизнеса, которым политик задолжал за предвыборную агитацию.

- 11.06.2019 года между ООО «Реклама-Центр» и Владимиром Бортко - кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга был заключен договор. ООО «Реклама-Центр» обязательства исполнялись в период с июня 2019 по август 2019 года, а оплата Бортко проведена только за июнь и июль 2019 года, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

При этом бумаг на расторжении договора со стороны Владимира Бортко не было. Таким образом, рекламщики считали соглашение действующим до 21 августа. Другими словами, агитация за кандидата висела на постерах. И теперь просят оплатить долги.

Всего их накопилось 4 миллиона 105 тысяч рублей, плюс пени - 65,6 тысяч рублей, проценты за просрочку оплаты - 12,8 тысяч рублей, а также судебные расходы в общей сумме 82 698 рублей.

Заседание по делу назначено на 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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