2020-02-10T15:56:19+03:00
Общество

В Петербурге уволился чиновник, в квартире которого нашли казино

Олег Калядин ушел по собственному желанию
Роман ЛЯЛИН
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Казино в квартире чиновникаКазино в квартире чиновника
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В Петербурге казино в квартире на Кронверкском проспекте стоил главе муниципального образования Введенский должности. Напомним, что оперативники нагрянули в квартиру, которая принадлежит Олегу Колядину, с обысками. Дверь открывать никто не хотел. Силовики ее взломали и обнаружили за дверьми огромное подпольное казино.

Сам Олег Калядин утверждает, что сдавал свою квартиру. Что в ней происходило он, по его словам, не в курсе. Сейчас полицейские устанавливают, говорил ли чиновник правду. Ну а пока оперативники разбираются в делах казино, Калядин после шумихи ушел со своего поста.

Кто хозяин казино, сейчас выясняют силовики

Кто хозяин казино, сейчас выясняют силовики

- 10 февраля Олег Калядин сложил полномочия главы по собственному желанию, - сообщили "КП-Петербург" в муниципалитете. - Новым главой МО Введенский избран Асанов Алексей Семенович.

Ку да Калядин перейдет на работу, пока неизвестно.

В квартире в Петербурге обнаружено подпольное казино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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