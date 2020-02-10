В Петербурге уволился чиновник, в квартире которого нашли казино
В Петербурге казино в квартире на Кронверкском проспекте стоил главе муниципального образования Введенский должности. Напомним, что оперативники нагрянули в квартиру, которая принадлежит Олегу Колядину, с обысками. Дверь открывать никто не хотел. Силовики ее взломали и обнаружили за дверьми огромное подпольное казино.
Сам Олег Калядин утверждает, что сдавал свою квартиру. Что в ней происходило он, по его словам, не в курсе. Сейчас полицейские устанавливают, говорил ли чиновник правду. Ну а пока оперативники разбираются в делах казино, Калядин после шумихи ушел со своего поста.
Кто хозяин казино, сейчас выясняют силовики
- 10 февраля Олег Калядин сложил полномочия главы по собственному желанию, - сообщили "КП-Петербург" в муниципалитете. - Новым главой МО Введенский избран Асанов Алексей Семенович.
Ку да Калядин перейдет на работу, пока неизвестно.
В квартире в Петербурге обнаружено подпольное казино.
ИСТОЧНИК KP.RU