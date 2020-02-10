Сообщение блогерши о насилии над ребенком в Петербурге проверил общественный совет МВД

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:10:40+03:00

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели проверку после сообщения блогерши Дианы Элиас, которая заявила, что соседи якобы избивают своего ребенка. Накануне сотрудники МВД уже отчитались о проведенной проверке. Сообщение Элиас не подтвердилось. Также вслед за силовиками к девушке сходила член Общественного совета при ГУ МВД России Светлана Патрушева.

- Для того, чтобы понять с чего начать, я запросила в полиции Приморского района запись телефонного сообщения блогера Дианы от 6 февраля, из-за которого собственно история и получила общественный резонанс, - поясняет Светлана Патрушева. - В результате прослушивания стало понятно, что подозрения у девушки пали на квартиры, расположенные этажом выше. В ходе проверки оказалось, что заявленным требованиям отвечает лишь одна квартира, где проживает молодая семья: мама, папа и 4-летний сын. Полицейские настойчиво пообщались с родителями. Ситуация обязывала. Вывод: обычная рядовая семья, ребенок благополучный, жизнерадостный. Действительно, семья в сердцах написала заявление, признавшись, что уже неоднократно слышат в свой адрес фразы о насилии над своим ребенком. И не намерена оставлять это без ответа.

Этот пост стал причиной проверки

Сама девушка, по словам Светланы Патрушевой, дверь сотрудникам полиции не открывала несколько дней.

- Шумоизоляция в отдельных новых домах оставляет желать лучшего. Можно услышать даже, что творится в соседней парадной. На что полицейские мне отвечают – конечно! Но чтоб это понять, проверить, нужна открытая позиция заявителя. Других же источников информации у нас нет! В ответ же в течение последних дней мы получаем откровенное игнорирование. Дверь в квартиру никто не открывает, на звонки не отвечает, - поясняет общественник. - Отрадно то, что сегодня нам все-таки удалось вместе разобраться в этой истории. Сейчас полиция проверяет другие квартиры с целью выявления возможных фактов насилия над детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU