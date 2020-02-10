Образ Людмилы Вербицкой не дают использовать в проекте «Давайте говорить как петербуржцы»

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:26:04+03:00

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Судьба знаменитого проекта «Давайте говорить как петербуржцы» оказался под большим вопросом. Дело в том, что он был детищем профессора-лингвиста Людмилы Вербицкой, умершей в ноябре 2019 года. Она же была и лицом проекта, однако пока родные Людмилы Алексеевны не дали дальнейшего разрешения на использования ее образа.

- Родственники Людмилы Алексеевны должны решить правовые вопросы, касающиеся использования ее фотографии и имени. Возможно, это право передадут другим лицам для работы над проектом, - рассказали газете «Петербургский дневник» в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Пока такого документа нет, проект, фактически заморожен. Напомним, что «Давайте говорить как петербуржцы» - совместная работа Совета по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга, правительства города и СПбГУ. Основной идеей было привитие культуры речи жителям и гостям города, а также популяризация русского языка.

Другим вопросом, связанным с именем Вербицкой, остается пост президента СПбГУ, который она занимала. Должность третий месяц остается вакантной.

ИСТОЧНИК KP.RU