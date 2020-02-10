16-летний студент колледжа в Ленобласти умер на уроке физкультуры

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:39:50+03:00

В Ленобласти на уроках по физкультуре в колледже умер подросток. Фото: lenobl.sledcom.ru

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10 февраля в Волховском колледже транспортного строительства скончался 16-летний учащийся. По предварительным данным, это случилось прямо во время занятия по физической культуре. На место трагедии тут же выехали сотрудники СК РФ по Ленобласти. Сейчас они проводят тщательную доследственную проверку.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших данной трагедии. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

Добавим, что на прошлой неделе педагог одной из школ в Петербурге сообщила в полицию об ученике, которого из-за плохой успеваемости избила родная мать. Школьник пришел на занятие с разодранным лицом. Теперь семьей заинтересовались стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU