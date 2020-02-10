2020-02-10T21:39:50+03:00
Происшествия

16-летний студент колледжа в Ленобласти умер на уроке физкультуры

Причины трагедии выясняют следователи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти на уроках по физкультуре в колледже умер подросток. Фото: lenobl.sledcom.ruВ Ленобласти на уроках по физкультуре в колледже умер подросток. Фото: lenobl.sledcom.ru
Изменить размер текста:

10 февраля в Волховском колледже транспортного строительства скончался 16-летний учащийся. По предварительным данным, это случилось прямо во время занятия по физической культуре. На место трагедии тут же выехали сотрудники СК РФ по Ленобласти. Сейчас они проводят тщательную доследственную проверку.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших данной трагедии. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

Добавим, что на прошлой неделе педагог одной из школ в Петербурге сообщила в полицию об ученике, которого из-за плохой успеваемости избила родная мать. Школьник пришел на занятие с разодранным лицом. Теперь семьей заинтересовались стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция разыскивает водителя «Рено», который устроил смертельную аварию на КАД и скрылся
Движение по 32 улицам на Крестовском острове временно ограничат из-за Евро-2020
«Митькам» отдали в безвозмездное пользование их арт-центр на улице Марата
16-летний студент колледжа в Ленобласти умер на уроке физкультуры
Петербургские лисята со своей мамой попали в призеры конкурса «Фотоловушка-2019»
25 тысяч петербуржцев рискуют своей жизнью из-за парковки на опасных территориях теплосетей
Десять петербургских фонтанов восстановят в 2020 году
Пьяный петербуржец вызвал врачей скорой помощи и сломал нос их водителю
BMW влетел в несколько машин на Васильевском острове и невозмутимо подался в бега
Спасатели МЧС предупреждают о шквальном ветре, надвигающемся на Петербург
Образ Людмилы Вербицкой не дают использовать в проекте «Давайте говорить как петербуржцы»
Сообщение блогерши о насилии над ребенком в Петербурге проверил общественный совет МВД
Мы их спасаем, а они идут и идут: в петербургском МЧС рассказали о происшествиях на воде
У 10-летней девочки в Петербурге без присутствия родителей насильно взяли анализ на коронавирус