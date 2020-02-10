2020-02-10T21:59:12+03:00
Общество

«Митькам» отдали в безвозмездное пользование их арт-центр на улице Марата

Ранее художникам творческого объединения вручили требование покинуть помещение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Митьков" не станут выселять из арт-центра в центре Петербурга."Митьков" не станут выселять из арт-центра в центре Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга обрадовал художников творческого объединения «Митьки» и отдал им в безвозмездное пользование арт-центр на улице Марата в доме №36-38, литера А. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Смольного. Напомним, ранее «Митькам» вручили требование покинуть их историческое помещение в центре города до 30 сентября 2019 года.

- В ближайшее время СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» в лице Агентства имущественных отношений Центрального направления заключит с Ассоциацией «Творческое объединение «Митьки» соответствующий договор, - сообщает пресс-служба КИО Петербурга.

«Митьки» после появления угрозы выселения подсуетились и направили в КИО официальную заявку на заключение нового договора. Комитет по финансам противиться не стал и вот – арт-центр легендарных творцов остается у них в пользовании и никуда не переезжает. Напомним, художники справили новоселье на улице Марата еще в 2006 году. Их работы и по сей день любимы и востребованы петербуржцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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