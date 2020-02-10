2020-02-10T22:28:03+03:00
Общество

Движение по 32 улицам на Крестовском острове временно ограничат из-за Евро-2020

Автолюбителей потеснят 13, 17 и 22 июня, а также 3 июля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ограничат движение машин по многим дорогам на Крестовском острове во время матчей Евро-2020.В Петербурге ограничат движение машин по многим дорогам на Крестовском острове во время матчей Евро-2020.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Смольном рассказали, на каких дорогах на Крестовском острове ограничат движение во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соответствующее постановление правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Автолюбителей потеснят всего на 4 дня – на круглые сутки 17 июня и 3 июля 2020 года, а также 13 июня и 22 июня с 00:00 до 03:00 следующего дня. В список попали 32 улицы.

- Это Батарейная дор., Белосельский пер., Бодров пер., Велосипедная аллея., Вязовая ул., Гребная ул., Депутатская ул., Динамовская ул., Еленинская ул., Кемская ул., Кемский пер., Константиновский пер., Константиновский пр., Крестовский пр., Морской пр., наб. Гребного кан., наб. Мартынова., Ольгина ул., Петроградская ул., Прожекторная ул., пр. Динамо., Рюхина ул., Северная дор., Солнечная ул., Спортивная ул., Теннисная аллея., Ул. Вакуленчука., Футбольная аллея., Эсперов пер., Эсперова ул., Южная дор., Юризанская ул., - гласит постановление.

Избежать ограничений можно, обратившись в любой МФЦ Петроградского района за пропуском. Его выдадут в том случае, если водитель машины официально проживает либо работает на Крестовском острове.

Добавим, что 13 и 17 июня сборная России сыграет с Бельгией и Финляндией на "Газпром Арене" в рамках группового этапа Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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