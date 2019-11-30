2019-11-30T21:14:09+03:00
Спорт

Сборная России сыграет с Финляндией и Бельгией на Евро-2020 в Петербурге

Последний соперник российской футбольной сборной определился в ходе официальной жеребьевки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Последним соперником сборной России стала Финляндия.Последним соперником сборной России стала Финляндия.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, с кем сборная России сыграет в Петербурге на грядущем чемпионате Европы по футболу, который примут сразу 12 стран. Ранее к нашей команде в соперники автоматически отправились Бельгия с Данией. Последнего участника группы определили сегодня 30 ноября на официальной жеребьевке Евро-2020 в Бухаресте.

- Финляндия! – коротко и емко сообщили об итогах жребия в Twitter-аккаунте города-организатора будущего турнира.

Российские футболисты проведут лишь два, а не три домашних матча в турнире. В стенах «Газпром Арены» они встретятся с 13 июня Бельгией и 17 июня Финляндией, а с датчанами сыграют в гостях 22-го числа того же месяца. В целом, петербуржцев и гостей города ждут три встречи группового этапа чемпионата Европы, а также один четвертьфинал.

Между тем, власти Петербурга объявили, что на Евро-2020 в Северной столице оборудуют сразу две фан-зоны. Первая расположится на Конюшенной площади, которая зарекомендовала себя уже во время ЧМ-2018, а вторая окажется на Дворцовой площади, но не на всем ее пространстве. Более того, сам турнир начнется с грандиозного концерта в городе на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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