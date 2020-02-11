2020-02-11T02:27:35+03:00
Происшествия

Появилось видео погони за пьяным водителем "Ауди" в центре Петербурга

Машины стражей порядка пытаются взять в капкан опасного нарушителя, но он дает деру [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В центре Петербурга пьяный водитель "Ауди" около 10 минут пытался уйти от преследования инспекторов ДПС. Фото: "Фонтанка.ру"В центре Петербурга пьяный водитель "Ауди" около 10 минут пытался уйти от преследования инспекторов ДПС. Фото: "Фонтанка.ру"
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В Сети появилось видео погони инспекторов ДПС за пьяным петербуржцем на «Ауди», который помчался от стражей порядка прямо по Дворцовой площади. По достопримечательностям центра Петербурга злостный нарушитель "катал" стражей порядка около 10 минут, пока его не остановили. В паблике "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" во "Вконтакте" опубликовали небольшое интервью с горе-водителем. Он явно находится в неадекватном состоянии, постоянно хлопает ресницами, односложно и заторможено отвечает на простые вопросы, а позже признается, что употреблял в баре "шарики" и запивал все водкой.

- Задержанным оказался 38-летний мужчина, житель Петербурга. Известно, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения, - подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За 10 минут опаснейшей езды по центру Петербурга на горе-водителя составили 5 протоколов об административных правонарушениях.

Погоня за пьяным водителем в центре Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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