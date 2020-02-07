Очаровательный трехдневный детеныш балтийской нерпы приполз к людям за помощью

Совсем еще крохотного детеныша редкой балтийской кольчатой нерпы спасли в Петербурге. Вечером в среду, 5 февраля, сотрудник яхт-клуба «Балтиец» в поселке Стрельна заметил, что по тонкому льду к берегу ползет пушистый комочек. Не растерявшись, он позвонил на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы. Зоологи сразу же выехали на вызов. Пока неравнодушный петербуржец ждал специалистов, щенок нерпы оказался на берегу. Тогда мужчина, поняв, сто малышу могут угрожать собаки, посадил его в коробку и охранял его до приезда зоологов.

Увидев совсем маленького нерпенка, спасатели определили, что это самочка, которая родилась всего три дня начал. Об этом свидетельствовало состояние пуповины и некоторые другие признаки. Малютка весила всего пять килограммов. Открытая вода залива находилась в километре от берега, и потерявшаяся нерпа сумела самостоятельно проползти это расстояние, получив по пути множество ссадин и потертостей кожи о битый лед.

Благодаря неравнодушному работнику яхт-клуба малышку быстро спасли / Фото: Водоканал Петербурга

- Обычно детеныши балтийской кольчатой нерпы рождаются во второй половине февраля, и найденная в Стрельне самка родилась очень рано. Это один из самых маленьких по возрасту и весу пациентов нашего Центра. Неизвестно, кормила ли ее мать. Объем желудка у малышки небольшой - когда она впервые получила питание через зонд, то смогла съесть только 100 миллилитров питательного раствора. Также в ее желудке мы нашли кусочки тростника, это означает, что голодный детеныш, как мог, пытался спастись и найти пропитание, – рассказала сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

Вот так малышку взвесили / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Сейчас малютка находится в безопасности в карантинном боксе центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. За ней внимательно следят и кормят специальным поддерживающим раствором каждые 2,5 часа, чтобы она росла сильной и здоровой. В меню важной пациентки входит смесь из рыбьего фарша и жира.

Сейчас детеныш в безопасности, получает необходимое питание, заботу и уход / Фото: Водоканал Петербурга

Очаровательный щенок обосновался и чувствует себя комфортно и защищено / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Такое раннее появление детеныша нерпы связанно с аномально теплой зимой. Ластоногие обычно выкармливают своих малышей на льду. Однако в этом году его нет. Специалисты отмечают, что в ближайшие в феврале и марте резко повышается вероятность обнаружения потерявшихся тюленят человеком. Однако зоологи настоятельно рекомендуют ни в коем случае не пытаться спасти животное самостоятельно. Лучше не беспокоить животное и стараться не показывать ему своего присутствия, чтобы не напугать. В первую очередь необходимо сразу позвонить по телефону горячей линии 699-23-99, описать животное, его местонахождение, сделать фотографии и ждать приезда специалистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/759435" frameborder="0"></iframe> Трехдевный нерпенок, потерявший маму, выползла к людям за помощью.

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