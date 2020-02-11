2020-02-11T12:55:10+03:00
Общество

КГИОП отказался включать здание медсанчасти на Одоевского в охранный список

В комитете отметили, что это не «зеленый сигнал» к сносу или перестройке
Петр КИБЕР
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КГИОП не стал вносить здание медсанчасти на Одоевского в реестр охраняемых объектов. Фото: vk.com/odoevskogo10КГИОП не стал вносить здание медсанчасти на Одоевского в реестр охраняемых объектов. Фото: vk.com/odoevskogo10
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Комитет по охране и использованию памятников культуры (КГИОП) Петербурга отказал градозащитникам, требовавшим включить в реестр объектов культурного наследия здание медсанчасти завода имени Калинина (с садом) на улице Одоевского.

- Подчеркнем, что отказ во включении в реестр – это не «зеленый сигнал» к сносу или перестройке какого-либо объекта, - говорится в сообщении пресс-службы КГИОП.

Чиновники отмечают, что предложение градозащитников передать здание школе, детскому центру или другому соцучреждению, автоматически означает масштабную перестройку, а она невозможна при статусе памятника.

Напомним, что ранее здание медсанчасти имело охранный статус, но после экспертизы, проведенной в 2017 году московскими специалистами, он был снят. С этого времени жители Василеостровского района беспокоятся, что постройку в стиле «сталинский ампир» просто снесут, а на ее месте появится очередной жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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