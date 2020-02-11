В соцсетях умилились спасенному новорожденному нерпенку, сосущему рыбку вместо соски

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:57:00+03:00

Малютку, потерявшую маму, нашли на днях в Петербурге на берегу Финского залива [видео, фото]

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Сотрудники центра «Фонд друзей балтийской нерпы» показали, как подрастает самая маленькая их пациентка – новорожденная самочка нерпы. Малышку, трех дней от роду, нашли на берегу Финского залива в петербургском поселке Стрельна вечером, 5 февраля. Состояние щенка на тот момент было слабым – он потерял маму, а желудок был еще совсем мал. Маленькую девочку забрали зоологи из фонда и окутали ребенка заботой.

- Малюська пьет растворчик из трубочки и потом по полчаса сосет кусочек рыбки вместо соски. В целом, тьфу-тьфу, состояние ее стабильное, - рассказали работники центра.

Малышке уже больше неделиФото: СОЦСЕТИ

Сейчас нерперку уже больше недели. Он постепенно начинает набирать вес и расти. Малышку выпустят обратно в залив, когда она повзрослеет и окрепнет.

- Она по милоте обогнала Крошика! Просто маленький колобочек с глазками, - умилилась пользовательница сети.

- До чего же славная мордель! И сразу светская львица: коктельчик из трубочки, рыбка, - шутят другие.

Детеныш нерпы сосет рыбу вместо соски .

ИСТОЧНИК KP.RU