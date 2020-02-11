2020-02-11T20:03:18+03:00
Общество

Внезапная февральская радуга появилась над Петербургом и Ленобластью

Жители города и региона хвастаются впечатлениями от увиденной красоты в соцсетях [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Февральскую радугу заметили не только в Петербурге, но и в Ленобласти. Фото: vk.com/love_lenoblФевральскую радугу заметили не только в Петербурге, но и в Ленобласти. Фото: vk.com/love_lenobl
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Аномально теплая зима продолжает подкидывать сюрпризы жителям Петербурга и Ленобласти и в феврале. И если, например, цветущая мать-и-мачеха уже никого не удивляет, то большая радуга стала чем-то новеньким, особенно после снежных дней. Красивое природное явление, в частности, сфотографировал блогер Павел Глазков, поделившийся снимком в группе «Любимая Ленобласть» во «Вконтакте».

Красивое природное явление заглянуло во Всеволожск. Фото: vk.com/love_lenobl

Красивое природное явление заглянуло во Всеволожск. Фото: vk.com/love_lenobl

- Только что во Всеволожске появилась радуга. Зима в разгаре! – отметил мужчина.

Радуга попалась на глаза и некоторым жителям Петербурга. Люди не поленились поделиться своей радостью на своих личных страницах во «Вконтакте».

- Да, это первая радуга в 2020 году в Санкт-Петербурге. Запомним этот знаменательный день -11.02.2020. Красотища! – пишет одна из очевидцев разноцветного природного явления.

Фото: vk.com/vdovina_aluona

Фото: vk.com/vdovina_aluona

Напомним, вторник 11 февраля в Петербурге выдался теплым. Столбик термометра поднимался до +5 градусов по Цельсию. Выпавший ранее снег прилично растаял, а дождь добавил многим улицам лужи.

Фото: vk.com/id156585618

Фото: vk.com/id156585618

ИСТОЧНИК KP.RU

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