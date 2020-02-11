Странные огоньки в ночном небе попали на камеру жителя Курортного района

11 Февр. 2020 2020-02-11T23:36:58+03:00

Оказалось, на одном из участков района тестировали световое шоу дронов [фото, видео]

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Поздним вечером 11 февраля в сообществе «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте» опубликовали видео странных огоньков, маячивших в ночном небе неподалеку от жилых домов.

- Не знаю, дроны ли это. Просто скинул то, что видел, - рассказал очевидец.

В комментариях к новости появились и другие свидетели НЛО. Впрочем, чуть погодя, огоньков стало в разы больше, и они принялись образовывать различные формы, складываясь в фигуры. Стало понятно, что это множество дронов, а не гости из космоса. Это подтвердил один из участников запуска светового шоу.

Чуть позже из хаотичных огоньков начали складывать фигуры. Фото: vk.com/sestroretsk

- Так это сначала 4 пристрелочных дрона было, потом сразу 260 полетело. Тестовый запуск просто! – заверил член команды, присутствовавший на шоу беспилотников.

Как правило, масштабное световое шоу дронов стоит немалых денег. А тут его организовали бесплатно, пусть и с огрехами, поэтому местные жители только порадовались красочному ночному небу.

- Залип на 5 минут. Прикольно! – говорит один из свидетелей шоу.

Поначалу люди думали, что застали в небе НЛО. Фото: vk.com/sestroretsk

Ранее «Комсомолка» писала, что жители Кингисеппа несколько дней наблюдали в ночном небе НЛО. Скорее всего, таинственной точкой была Венера.

В Курортном районе в ночном небе заметили светящиеся "точки".

ИСТОЧНИК KP.RU