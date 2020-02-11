Странные огоньки в ночном небе попали на камеру жителя Курортного района
Поздним вечером 11 февраля в сообществе «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте» опубликовали видео странных огоньков, маячивших в ночном небе неподалеку от жилых домов.
- Не знаю, дроны ли это. Просто скинул то, что видел, - рассказал очевидец.
В комментариях к новости появились и другие свидетели НЛО. Впрочем, чуть погодя, огоньков стало в разы больше, и они принялись образовывать различные формы, складываясь в фигуры. Стало понятно, что это множество дронов, а не гости из космоса. Это подтвердил один из участников запуска светового шоу.
Чуть позже из хаотичных огоньков начали складывать фигуры. Фото: vk.com/sestroretsk
- Так это сначала 4 пристрелочных дрона было, потом сразу 260 полетело. Тестовый запуск просто! – заверил член команды, присутствовавший на шоу беспилотников.
Как правило, масштабное световое шоу дронов стоит немалых денег. А тут его организовали бесплатно, пусть и с огрехами, поэтому местные жители только порадовались красочному ночному небу.
- Залип на 5 минут. Прикольно! – говорит один из свидетелей шоу.
Поначалу люди думали, что застали в небе НЛО. Фото: vk.com/sestroretsk
Ранее «Комсомолка» писала, что жители Кингисеппа несколько дней наблюдали в ночном небе НЛО. Скорее всего, таинственной точкой была Венера.
В Курортном районе в ночном небе заметили светящиеся "точки".
ИСТОЧНИК KP.RU