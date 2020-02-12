Оскорбление ДПС обернулось уголовным делом для мажора на Bentley, приехавшего щеголять в Петербург из Москвы

12 Февр. 2020 2020-02-12T00:06:32+03:00

Москвич приехал в Петербург на выходные, но его задержали по подозрению в употреблении наркотиков [видео]

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На мажора из Москвы, приехавшего щеголять на своем Bentley в Петербург в минувшие выходные, завели уголовное дело. Напомним, его остановили по подозрению в употреблении наркотиков. Молодой парень отказался проехать к врачам и посыпал на стражей порядка тонну нецензурной брани, хвастаясь своими деньгами и машиной. Фраза «ты кто такой, чтобы я тебе расписался?», пожалуй, самая мягкая, которую еще можно употребить в СМИ.

- На него возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ - за оскорбление инспектора ДПС ОГИБДД по Центральному району. Оно и понятно, так хамить открыто и без остановки – беспредел, - передает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что в салоне дорогой иномарки сидели две девушки-пассажирки. Оказывается, щеголь познакомился с ними в одном из клубов. Леди уверяли, что при них он ничего не выпил, поэтому они согласились продолжить с ним общение и сели в машину. Теперь парню грозит до одного года исправительных работ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/759821" frameborder="0"></iframe> В Петербурге задержали молодого мажора из Москвы на красном Bentley.Видео: ВК "Дорожный инспектор" В видео опечатка! Год рождения 1990!

ИСТОЧНИК KP.RU