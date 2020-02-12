Михаил Боярский бросил свой Mercedes на тротуаре на Зимнем мосту, чем раззадорил пешеходов

12 Февр. 2020 2020-02-12T02:11:20+03:00

В Петербурге вновь застали машину Боярского, припаркованную не по правилам. Фото: vk.com/unreleased_dtp

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В Петербурге вновь заметили «мушкетерский» Mercedes Михаила Боярского, припаркованный не по правилам. Фотографии оплошности легендарного артиста опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

На этот раз Боярский оставил своего «коня» на втором Зимнем мосту через Зимнюю канавку у реки Мойки. При этом половина автомобиля комфортно расположилась на тротуаре, оставляя совсем мало пространства для пешеходов. Комментаторы опубликованных снимков предположили, что Михаил Сергеевич поздно вернулся домой и оставил машину там, где пришлось. Не обошлось и без традиционных острот.

- Мне кажется это у него хобби такое, умудриться пристроить свою «карету» в необычном месте.

- Кто эта каналья, кто посмел не дать припарковаться Д'Артаньяну у дома?

Напомним, Михаила Боярского неоднократно штрафовали за последние годы вождения. Последний раз его наказывали за нашумевшую парковку на Невском проспекте.

Петербуржцы поспорили, позволительно ли Михаилу Боярскому бросать свою машину где попало. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU