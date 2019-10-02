Свидетель рассказал, куда торопился Михаил Боярский, когда бросил свой Mercedes на встречной полосе

Каналья! Только это и остается сейчас крикнуть актеру Михаилу Боярскому после разгоревшегося скандала с парковкой его автомобиля. Железного коня главного мушкетера страны заметили на Невском проспекте. Черный Mercedes стоит на встречной полосе, а от него отходит человек очень похожий на известного актера. После публикации снимка в Сети прокатилась волна гнева россиян. ГИБДД же уже начало свою проверку.

Сам мушкетер снимок с его машиной комментировать отказывается. "КП-Петербург" Михаил Боярский пояснил, что он на репетиции, поэтому не может говорить. По словам автоэкспертов, актер выбрал правильную позицию.

Вокруг Михаила Боярского разгорается скандал Фото: YuraOsinin

- За нарушение правил стоянки и остановки транспортных средств предусмотрен штраф, - пояснил "КП-Петербург" вице-президент Движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский. - Штраф в Москве и Петербурге повышенный - три тысячи рублей. Но у нас любая вина должна быть доказана. Запечатлен человек, похожий на Михаила Боярского, отходящий от машины. Мимо проходил или его кто-то вез, потому что он плохо себя чувствовал. Он не сказал ведь, что "это я поставил". А как гласит статья 51 Конституции РФ - никто не должен давать показания против себя. Доказательств, что он поставил Mercedes, нет.

"КП-Петербург" связалась и с автором снимка. Мужчина подтвердил, что за рулем был тот же человек, что и на фото.

- Я ехал просто по дороге, вез детей в Эрмитаж, - пояснил "КП" авто фотографии Юрий. - Mercedes выехал с Большой Конюшенной, припарковался, чем и привлек мое внимание. И когда с водительского места вылез человек, очень сильно похожий на Боярского, я уже достал фотоаппарат и сделал пару кадров. Ведь водитель припарковался на полосе общественного транспорта! Там ездят автобусы и троллейбусы.

Автор снимка не будет обращаться в ГИБДД Фото: YuraOsinin

По словам Юрия, снимок был сделан в воскресенье, 29 сентября, в 11:30.

- Его никто из очевидцев не останавливал, - уточнил Юрий. - Я видел, как он перешел дорогу и все. Я так понял, что он в аптеку приезжал. Там она на углу. Человек, у которого там рядом офис, видит, что он все время приходит туда. И паркуется то на бордюре, то еще как.

Сам же автор снимка в ГИБДД обращаться не будет.

- Три тысячи штрафа - это смешно, - добавил Юрий. - А вот то, что происходит, вы пишите, все пишут. Идет волна обсуждения. Это для него чувствительнее, чем получить штраф. Если бы речь шла о лишении прав, тогда да. А так писать заявление в ГИБДД, чтобы они рассмотрели... Этим я не хочу заниматься и не вижу в этом смысла. Будет так парковаться, другой кто-нибудь сфотографирует. Он же всегда так паркуется на всех машинах.

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