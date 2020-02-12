Следком завел дело после гибели подростка на уроке физкультуры в Ленобласти

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:25:10+03:00

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Следственное управление СК России по Ленинградской области завело дело по факту гибели 16-летнего подростка, который умер на уроке физкультуры. ЧП произошло утром 10 февраля в Волховском колледже транспортного строительства, где учился парень.

- Для установления причин и, проведения необходимых экспертиз, 11 февраля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщает пресс-служба областного Следкома.

В ходе разбирательства следователи должны установить, могли ли ответственные лица предусмотреть трагический исход, или же нет.

Напомним, что сразу после смерти юноши, в колледж уже выезжали следователи. Они и вызванные на место ЧП медики следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили. Теперь судмедэкспертиза должна показать, что именно стало причиной скоропостижной кончины 16-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU