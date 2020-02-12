Автоподставщики обманули девушку-водителя на 1 миллион рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:57:52+03:00

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Следователи выявили новые эпизоды в деле банды автоподставщиков, работавшей на улицах Петербурга. Теперь, кроме инцидента на Лесном проспекте, где с водителя «Мерседеса» мошенники взяли 1,5 миллиона рублей, стали известны еще два случая.

- В одном случае, произошедшем летом на улице, девушка-водитель передала злоумышленникам 1 миллион рублей. Во второй инсценировке, в октябре прошлого года на улице Воскова, злоумышленники «разыграли» мужчину и получили более 2,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Схема во всех случаях была проста. Сообщники высматривали в потоке дорогую иномарку, у водителя которой должны водиться деньги. Затем один из подельников догонял жертву и говорил о якобы только что сбитом пешеходе.

«Жертвой» был мнимый «полковник МВД», который говорил, что его задели на переходе, из-за чего он упал и разбил дорогие часы Patek Philippe (копию на самом деле, естественно). Водителю предлагали не вызывать ГИБДД, а компенсировать стоимость. Свои потери мужчина оценивал от миллиона до двух с лишним. Многие жертвы мошенничества соглашались и отдавали деньги.

Поймать банду удалось 22 января. Сейчас в отношении ее участников возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU