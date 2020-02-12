2020-02-12T09:57:52+03:00
Происшествия

Автоподставщики обманули девушку-водителя на 1 миллион рублей

В деле все также фигурируют «элитные» разбитые часы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция нашла новые эпизоды в деле банды автоподставщиков.Полиция нашла новые эпизоды в деле банды автоподставщиков.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Следователи выявили новые эпизоды в деле банды автоподставщиков, работавшей на улицах Петербурга. Теперь, кроме инцидента на Лесном проспекте, где с водителя «Мерседеса» мошенники взяли 1,5 миллиона рублей, стали известны еще два случая.

- В одном случае, произошедшем летом на улице, девушка-водитель передала злоумышленникам 1 миллион рублей. Во второй инсценировке, в октябре прошлого года на улице Воскова, злоумышленники «разыграли» мужчину и получили более 2,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Схема во всех случаях была проста. Сообщники высматривали в потоке дорогую иномарку, у водителя которой должны водиться деньги. Затем один из подельников догонял жертву и говорил о якобы только что сбитом пешеходе.

«Жертвой» был мнимый «полковник МВД», который говорил, что его задели на переходе, из-за чего он упал и разбил дорогие часы Patek Philippe (копию на самом деле, естественно). Водителю предлагали не вызывать ГИБДД, а компенсировать стоимость. Свои потери мужчина оценивал от миллиона до двух с лишним. Многие жертвы мошенничества соглашались и отдавали деньги.

Поймать банду удалось 22 января. Сейчас в отношении ее участников возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машиниста электрички задержали в Петербурге за кражу у пассажира
В Петербурге сожгли машину «заводящего» фанатского виража «Зенита»
Канатная фабрика Гота стала памятником культурного наследия
Бомж зарезал человека в салоне красоты на Васильевском острове
В Петербурге придумали, как штрафовать автомобилистов за неоплату парковки
У судьи Ленинградского областного суда угнали машину
Пришли по объявлению: Полиция изъяла тонну "левой" омывайки
Тонну опасной омывайки с метанолом изъяли в Петербурге
Андрей Левакин стал главой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Петербуржцы смогут принимать решения в распределении городского бюджета
Фрагменты трупа рядом с заправкой нашли в Петербурге
Автоподставщики обманули девушку-водителя на 1 миллион рублей
Следком завел дело после гибели подростка на уроке физкультуры в Ленобласти
В Луге пожарные спасли двух человек из горящего дома
В Красносельском районе утром сгорели три соседние иномарки
До +3 градусов, мокрый снег и дождь: погода на среду, 12 февраля, в Санкт-Петербурге
Михаил Боярский бросил свой Mercedes на тротуаре на Зимнем мосту, чем раззадорил пешеходов
Машина медслужбы вспыхнула от удара с «Рендж Ровером», вылетевшим на «встречку» на «Скандинавии»
«Его трижды предали»: В Петербурге ищут новых хозяев умному псу, которого все бросают