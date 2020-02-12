2020-02-12T10:56:58+03:00
Общество

Андрей Левакин стал главой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Прошлый председатель КРТИ Сергей Харлашкин ныне руководит «Метростроем»
Петр КИБЕР
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Андрей Левакин стал главой КРТИ.Андрей Левакин стал главой КРТИ.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга обрел нового руководителя. Распоряжением «О кадрах» губернатора Северной столицы Александра Беглова, им стал Андрей Левакин.

- На должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга с 12 февраля 2020 года назначен Андрей Левакин, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

На этой должности он сменил Сергея Харлашкина, ушедшего спасать «Метрострой» в декабре 2019 года. Два месяца кресло главы КРТИ занимал зам Харлашкина Андрей Семчанков, но теперь у него появился новый начальник.

Приход Андрея Левакина связывают с именем вице-губернатора Максима Соколова, успевшего из Смольного перебраться в правительство России в качестве министра транспорта и, в начале 2020 года, вернуться обратно. Похожий путь, но рангом пониже, проделал и его протеже.

Прошлое место работы Андрея Левакина Федеральное учреждение «Ространсмодернизация», которое занимается реализацией программы «Развитие транспортной системы России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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