Официально: Сергей Харлашкин возглавил «Метрострой»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-17T17:19:41+03:00

На данный момент он занимает должность председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Изменить размер текста: A A

Главный строитель петербургского метрополитена компания «Метрострой» недолго оставалась без фактического руководителя. После задержания гендиректора Николая Александрова, подозреваемого в крупной растрате, вакуум заполнился за неделю. Новым руководителем стал председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин. Об этом говорили накануне и теперь подтвердили официально.

- 17 декабря 2019 года состоялось заседание совета директоров в ОАО «Метрострой» по вопросу об образовании временного единоличного исполнительного органа компании, - сообщает пресс-служба «Метростроя».

Инициатором заседания выступил Комитет имущественных отношений Петербурга, через который город владеет пакетом акций «Метростроя».

По итогам заседания было принято решение «образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Метрострой» в лице Харлашкина Сергея Викторовича». Решение вступает в силу с 19 декабря 2019 года.

Вторым вопросом рассматривалось предложение о проведении внеочередного собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий прежнего руководства «Метростроя» и назначении нового. Предложение утвердили с датой на 20 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU