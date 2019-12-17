Официально: Сергей Харлашкин возглавил «Метрострой»
Главный строитель петербургского метрополитена компания «Метрострой» недолго оставалась без фактического руководителя. После задержания гендиректора Николая Александрова, подозреваемого в крупной растрате, вакуум заполнился за неделю. Новым руководителем стал председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин. Об этом говорили накануне и теперь подтвердили официально.
- 17 декабря 2019 года состоялось заседание совета директоров в ОАО «Метрострой» по вопросу об образовании временного единоличного исполнительного органа компании, - сообщает пресс-служба «Метростроя».
Инициатором заседания выступил Комитет имущественных отношений Петербурга, через который город владеет пакетом акций «Метростроя».
По итогам заседания было принято решение «образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Метрострой» в лице Харлашкина Сергея Викторовича». Решение вступает в силу с 19 декабря 2019 года.
Вторым вопросом рассматривалось предложение о проведении внеочередного собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий прежнего руководства «Метростроя» и назначении нового. Предложение утвердили с датой на 20 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU