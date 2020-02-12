2020-02-12T12:25:07+03:00
Происшествия

В Петербурге сожгли машину «заводящего» фанатского виража «Зенита»

KIA Саши «Макасина» вспыхнул в четыре утра и подпалил две соседние иномарки [видео]
Петр КИБЕР
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Машина лидера фанатов "Зенита" сильно пострадала от огня. Страховки КАСКО у него не было. Фото: vk.com/makasin1980Машина лидера фанатов "Зенита" сильно пострадала от огня. Страховки КАСКО у него не было. Фото: vk.com/makasin1980
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Ночной пожар в Красносельском районе, уничтоживший три иномарки, мог бы стать рядовым событием, которых в Петербурге увы, хватает. Однако одним из потерпевших оказался лидер фанатского движения «Зенита» Александр Румянцев, более известный как Саша «Макасин». Именно его KIA первой вспыхнула ранним утром среды.

- Проснулся сегодня около 04.00 из-за сработавшего брелка сигнализации. Выскочил из дома, чтобы удостовериться, что тревога ложная. Но она оказалась как никогда боевой. Мой автомобиль пылал, а соседский только готовился присоединиться, - пишет сам Александр на своей страничке «ВКонтакте».

По словам его соседей, перед тем, как произошел пожар, около машин «терлись» какие-то неизвестные люди. Потом парочка скрылась, а иномарки запылали.

Приехавшие на вызов пожарные все потушили, но авто зенитовского фаната сгорело практически полностью Ему посоветовали дождаться экспертов, которые скажут, был ли это поджог.

А экс-глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин уже обратился к полиции с призывом расследовать дело.

- Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната «Зенита», многолетнего заводящего виража Саши «Макасина». Очень мерзкий поступок! Не понаслышке знаю каково это наблюдать как догорает твоеавто. Остается надеяться что МВД сделает свою работу и установит виновных, - написал Шпрыгин в «Твиттере».

Выяснением причин пожара занимаются дознаватели. Фото: vk.com/makasin1980

Выяснением причин пожара занимаются дознаватели. Фото: vk.com/makasin1980

На проспекте Кузнецова в Петербурге ночью полыхали три иномарки.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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