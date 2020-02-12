Роспотребнадзор предупредил петербуржцев об опасных последствиях употребления снюсов

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:29:22+03:00

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В связи с активным потреблением жевательного табака среди подростков, Роспотребнадзор Петербурга рассказал о негативных последствиях употребления так называемого снюса. Одним из распространенных заблуждений является то, что использование такого вида табака менее вредно по сравнению с курением. Однако снюс содержит более 30 химических веществ, с потенциальным канцерогенным эффектом, который приводит к мутации и образованию рака.

- Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели курильщики традиционных сигарет. Причина в том, что снюс остается во рту дольше, по сравнению с сигаретным дымом, соответственно, вредные химические вещества дольше воздействуют на организм, - пояснили в ведомстве.

Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии. Высокая концентрация никотина становится причиной более быстрого развития толерантности, и практически молниеносного формирования зависимости.

Что касается подростков, для них снюс опасен остановкой роста, повышенной агрессивностью, нарушением памяти и концентрации внимания, а также ослаблением устойчивости к инфекционным заболеваниям. Напомним, что после того, как волна отравлений жевательным табаком накрыла детей, в Ленобласти запретили продавать его лицам до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU