2020-02-12T16:31:05+03:00
Происшествия

Около 150 рыбаков вышли на тонкий лед Финского залива

Любители подводной охоты рискуют жизнью, несмотря на запрет и штраф
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские рыбаки продолжают выходить на лед несмотря на запретПетербургские рыбаки продолжают выходить на лед несмотря на запретФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге рыбаки каждый день выходят на тонкий лед, рискуя жизнью. В среду, 12 февраля, около 150 любителей подводной охоты оказались на Финском заливе. Безрассудных петербуржцев не останавливают ни запрет выхода на лед, ни штрафы, ни смертельная опасность.

- Рыбаки ходят по льду при первой возможности. Сегодня тоже люди были на льду. К ним выезжали спасатели. Насильно никого не могут забирать, могут только выписать протокол. Человек за свою безопасность несет ответственность. Спасатели пытаются их уговаривать, вывозить. Если рыбаки отказываются, то выписывают постановления, - рассказали «КП-Петербург» в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Практически каждый день МЧС Петербурга и Ленобласти напоминает жителям о том, что выход на лед – смертельно опасен. Нынешней зимой температура воздуха в основном стоит плюсовая, из-за этого ледовый покров очень тонкий и может треснуть под тяжестью человека.

В связи с участившимися случаями гибели людей, а также плюсовой температурой, официально запрещено выходить на лед с 10 февраля по 15 апреля 2020 года. Штраф за нарушение – 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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